Собянин рассказал, когда забудут про пандемию

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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что о пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 забудут через полтора года.
Собянин рассказал, когда забудут про пандемию
  • РИА Новости

Об этом он заявил на Московском финансовом форуме.

«Пандемия — это разовая история, думаю, мы через года полтора уже вообще забудем, что это такое», — приводит ТАСС слова Собянина.

Он отметил, что победить пандемию получится с помощью вакцинирования.

«Когда находишься в этом эпицентре кризиса, то думаешь, что всё-всё вот теперь, а дальше как? Поверьте, выпустим массовую вакцину, отвакцинируется большая часть населения, перед нами будут другие проблемы и другие вызовы», — сказал Собянин.

Ранее Собянин назвал сроки массовой вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19.

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