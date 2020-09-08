Собянин рассказал, когда забудут про пандемию
- РИА Новости
Об этом он заявил на Московском финансовом форуме.
«Пандемия — это разовая история, думаю, мы через года полтора уже вообще забудем, что это такое», — приводит ТАСС слова Собянина.
Он отметил, что победить пандемию получится с помощью вакцинирования.
«Когда находишься в этом эпицентре кризиса, то думаешь, что всё-всё вот теперь, а дальше как? Поверьте, выпустим массовую вакцину, отвакцинируется большая часть населения, перед нами будут другие проблемы и другие вызовы», — сказал Собянин.
Ранее Собянин назвал сроки массовой вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19.