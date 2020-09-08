В Татарстане оценили возможность перевода школ на дистанционное обучение

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Министр образования и науки Республики Татарстан Рафис Бурганов заявил, что распространяемая в сети информация о том, что осенью школьников снова переведут на дистанционное обучение, не соответствует действительности.
В Татарстане оценили возможность перевода школ на дистанционное обучение
  • © Владимир Федоренко
  • РИА Новости

Об этом сообщает business-gazeta.ru.

«Никаких предпосылок к такому переходу нет. Возможны точечные карантины, могут быть закрыты отдельные группы в детских садах, классы в школах, но это обычная практика предупреждения роста заболеваемости, которая долгие годы использовалась. К сожалению, она сейчас просто более болезненно воспринимается. Потому я бы хотел с вашей помощью успокоить всех участников образовательного процесса. Мы учебный год начали в штатном режиме, я надеюсь, в таком же и будем его продолжать», — сказал Рафис Бурганов.

Ранее портал kp.ru сообщал, что в Минпросвещения прокомментировали ситуацию в школах на фоне коронавируса.

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