В Татарстане оценили возможность перевода школ на дистанционное обучение
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- РИА Новости
Об этом сообщает business-gazeta.ru.
«Никаких предпосылок к такому переходу нет. Возможны точечные карантины, могут быть закрыты отдельные группы в детских садах, классы в школах, но это обычная практика предупреждения роста заболеваемости, которая долгие годы использовалась. К сожалению, она сейчас просто более болезненно воспринимается. Потому я бы хотел с вашей помощью успокоить всех участников образовательного процесса. Мы учебный год начали в штатном режиме, я надеюсь, в таком же и будем его продолжать», — сказал Рафис Бурганов.
Ранее портал kp.ru сообщал, что в Минпросвещения прокомментировали ситуацию в школах на фоне коронавируса.