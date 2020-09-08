В Петербурге более 15 тысяч человек обследовали на коронавирус за сутки

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В Санкт-Петербурге за последние сутки ещё более 15 тыс. человек были обследованы на коронавирус.
В Петербурге более 15 тысяч человек обследовали на коронавирус за сутки
  • © Денис Абрамов
  • РИА Новости

Об этом сообщает kp.ru.

«За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 15 431 человека. Под медицинским наблюдением находятся 296 человек. Из них четыре — в обсерваторе, 292 — контактные», — сообщили в администрации города.

С начала осени отмечается увеличение числа новых заболевших — более 190 человек за день.

С начала пандемии в Петербурге официально выявили более 38 тыс. случаев, из них свыше 26,5 тыс. вылечились и более 2,5 тыс. умерли.

Ранее вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с НСН рассказал о возможных вариантах развития ситуации с COVID-19.

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