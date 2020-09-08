В Петербурге более 15 тысяч человек обследовали на коронавирус за сутки
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- РИА Новости
Об этом сообщает kp.ru.
«За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 15 431 человека. Под медицинским наблюдением находятся 296 человек. Из них четыре — в обсерваторе, 292 — контактные», — сообщили в администрации города.
С начала осени отмечается увеличение числа новых заболевших — более 190 человек за день.
С начала пандемии в Петербурге официально выявили более 38 тыс. случаев, из них свыше 26,5 тыс. вылечились и более 2,5 тыс. умерли.
Ранее вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с НСН рассказал о возможных вариантах развития ситуации с COVID-19.