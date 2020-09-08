В Карелии проверяют сообщения о падении женщины с ребёнком из маршрутки

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В Карелии проверяют сообщения о падении женщины с маленьким ребёнком из маршрутки.
В Карелии проверяют сообщения о падении женщины с ребёнком из маршрутки
  • РИА Новости

Об этом сообщает karelinform.ru со ссылкой на сайт региональной прокуратуры.

По данным СМИ, инцидент произошёл в Петрозаводске. Как утверждается, когда пассажирка начала выходить, водитель не заметил этого и резко начал движение. Женщина вместе с ребёнком упала на асфальт, а сверху на них упала коляска.

В 2019 году URA.RU передавало, что в Ханты-Мансийске организовали проверку сообщений о школьнице, высаженной кондуктором из автобуса из-за неработающего банковского терминала.

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