В Ханты-Мансийске проводят проверку сообщений о высаженной из автобуса школьнице
- Ханты-Мансийск / © Александр Юрьев
- РИА Новости
Как заявили представители мэрии, в настоящее время проверяют автотранспортное предприятие, которое обслуживает данный рейс.
«Пока никаких обращений от граждан с жалобами по данному поводу ни в адрес АТП, ни в муниципалитет не поступало», — отметили в управлении общественных связей администрации Ханты-Мансийска.
Ранее «Газета.Ru» передавала, что в Алтайском крае решили провести проверку сообщений о высаженной из автобуса девятилетней девочке.