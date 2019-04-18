В Ханты-Мансийске проводят проверку сообщений о высаженной из автобуса школьнице

В Ханты-Мансийске организовали проверку сообщений о школьнице, высаженной кондуктором из автобуса из-за неработающего банковского терминала. Об этом сообщает URA.RU.

Как заявили представители мэрии, в настоящее время проверяют автотранспортное предприятие, которое обслуживает данный рейс.

«Пока никаких обращений от граждан с жалобами по данному поводу ни в адрес АТП, ни в муниципалитет не поступало», — отметили в управлении общественных связей администрации Ханты-Мансийска.

Ранее «Газета.Ru» передавала, что в Алтайском крае решили провести проверку сообщений о высаженной из автобуса девятилетней девочке.