Два жителя Томской области стали лауреатами конкурса «Лидеры России»

Жители Томской области Лилия Кирьянова и Артём Поспелов стали лауреатами конкурса «Лидеры России».

Об этом сообщает vtomske.ru.

Суперфинал состоялся 7 сентября в Московской области. До последнего этапа дошли 300 человек из 54 регионов России, а также с Украины и из Белоруссии.

Победителями стали 106 участников. Поспелов заявлялся на конкурс как сотрудник ПАО «Сибур Холдинг», а Кирьянова является директором по развитию проекта «Большой университет».

Ранее «Янтарный край» сообщал, что губернатор Калининградской области Антон Алиханов, который в качестве наставника участвовал в мероприятиях суперфинала «Лидеров России», прокомментировал конкурс.