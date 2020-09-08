Два жителя Томской области стали лауреатами конкурса «Лидеры России»
- РИА Новости
Об этом сообщает vtomske.ru.
Суперфинал состоялся 7 сентября в Московской области. До последнего этапа дошли 300 человек из 54 регионов России, а также с Украины и из Белоруссии.
Победителями стали 106 участников. Поспелов заявлялся на конкурс как сотрудник ПАО «Сибур Холдинг», а Кирьянова является директором по развитию проекта «Большой университет».
Ранее «Янтарный край» сообщал, что губернатор Калининградской области Антон Алиханов, который в качестве наставника участвовал в мероприятиях суперфинала «Лидеров России», прокомментировал конкурс.