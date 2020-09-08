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В суде по делу об убийстве двух девушек на Урале выступил свидетель

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В суде по делу об убийстве двух девушек на склоне горы Уктус на Урале выступил свидетель — доставщик пиццы, видевший жертв последним.
В суде по делу об убийстве двух девушек на Урале выступил свидетель
  • РИА Новости

Об этом сообщает kp.ru.

Летом 2018 года уроженец Краснотурьинска Денис Селянинов работал доставщиком пиццы. Вечером 25 августа он приезжал на горнолыжный комплекс, чтобы доставить пиццу, и видел Ксению Солтанову и Наталью Кузнецову.

«Было уже поздно, довольно темно. Позвонил девушкам, они сказали, что подойдут к шлагбауму. Подошли две девушки молодые, примерно моего возраста. Во что были одеты, уже не помню, но у них были рюкзаки. Вышли из леса, не видел кого-то рядом с ними», — рассказал свидетель.

Денис Селянинов отметил, что уже после случившегося начал вспоминать странности в поведении Ксении и Натальи.

«Они немного нервничали, не могли решить, кто будет оплачивать. Я уезжал, а они ещё стояли на месте», — добавил курьер.

26 августа 2018 года девушки с огнестрельными ранениями были обнаружены на склоне горы Уктус в Екатеринбурге. Одна из них была мертва, вторую с травмой головы госпитализировали, но она впоследствии скончалась.

Подсудимый Алексей Александров признал свою вину.

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