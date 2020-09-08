В Москве выросло число выпускников-медалистов

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Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что за семь лет число выпускников, награждённых медалью «За особые успехи в обучении», выросло в столице более чем в два раза.
В Москве выросло число выпускников-медалистов
  • РИА Новости
  • © Рамиль Ситдиков

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

«Эта награда подтверждает выдающиеся достижения школьников. Хочу отметить, что за семь лет число медалистов в Москве выросло более чем в два раза, сейчас таких ребят 7378. Это говорит о том, что уровень школьного образования в городе действительно растёт. Об этом свидетельствуют и места Москвы в авторитетных международных рейтингах», — сказала заммэра.

Она подчеркнула, что, по результатам различных исследований, столичные школьники вторые в мире по компьютерной и информационной грамотности, третьи по читательской грамотности, пятые по математической и шестые по естественно-научной грамотности.

В июле телеканал «360» сообщал, что подмосковные школы окончили более 4,5 тыс. выпускников-медалистов.

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