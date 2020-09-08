В Москве выросло число выпускников-медалистов
- РИА Новости
- © Рамиль Ситдиков
Об этом сообщает сайт «Москва 24».
«Эта награда подтверждает выдающиеся достижения школьников. Хочу отметить, что за семь лет число медалистов в Москве выросло более чем в два раза, сейчас таких ребят 7378. Это говорит о том, что уровень школьного образования в городе действительно растёт. Об этом свидетельствуют и места Москвы в авторитетных международных рейтингах», — сказала заммэра.
Она подчеркнула, что, по результатам различных исследований, столичные школьники вторые в мире по компьютерной и информационной грамотности, третьи по читательской грамотности, пятые по математической и шестые по естественно-научной грамотности.
В июле телеканал «360» сообщал, что подмосковные школы окончили более 4,5 тыс. выпускников-медалистов.