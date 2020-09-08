«Известия»: российский препарат в пять раз снизил смертность от COVID-19

Российский препарат сурфактант-БЛ, созданный для лечения тяжёлых поражений лёгких, помог снизить смертность среди тяжёлых больных коронавирусом с 80% до 14,3%. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на опыт медицинских работников Петербурга, Москвы, Тюмени и Сыктывкара.

Как пояснил изданию заведующий научно-исследовательской лабораторией анестезиологии и реаниматологии НМИЦ им. В.А. Алмазова Андрей Баутин, препарат вводили пациентам ингаляционно, а процедура занимала по 30 минут два раза в сутки.

Сам сурфактант — это жидкость, выстилающая лёгочные альвеолы изнутри, уточняется в материале. Подчёркивается, что БЛ расшифровывается как «бычье лёгкое». Лекарство удалось получить из лёгких крупного рогатого скота, пишет газета.

«В группе из 28 пациентов с тяжёлым течением инфекции COVID-19, получавших терапию сурфактантом, 24 выздоровели», — отметил Баутин.

Газета уточняет, что в Перинатальном центре Тюмени сурфактантом пролечили 16 беременных женщин и родильниц с тяжёлыми формами COVID-19, при этом ни одна пациентка не была переведена на ИВЛ.

«Эффект от сурфактанта однозначно есть, он оказывает защитное действие и альвеолы не слипаются», — сказала замглавврача центра, руководитель анестезиолого-реанимационной службы Марина Швечкова.

После необходимых исследований планируется включить применение сурфактанта-БЛ в рекомендации Минздрава по лечению больных COVID-19, пишет издание.

8 сентября Минздрав сообщил, что первая партия российской вакцины для профилактики COVID-19 «Спутник V» выпущена в гражданский оборот.

В ближайшее время ожидаются её поставки в регионы.