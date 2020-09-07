В Москве за сутки скончались 16 пациентов с коронавирусом

В Москве за сутки умерли 16 пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего за время пандемии в столице скончался 4921 заболевший COVID-19, сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с вирусом.

«В Москве скончались 16 пациентов, у всех был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.

Накануне в столице умерли 14 пациентов с коронавирусом.

В столичном Департаменте здравоохранения отмечали, что летальность от коронавирусной инфекции в Москве за весь период эпидемии составляет от 2,4 до 4,9% в зависимости от методики подсчёта.