В Москве за сутки скончались 16 пациентов с коронавирусом
- АГН «Москва»
- © Софья Сандурская
«В Москве скончались 16 пациентов, у всех был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.
Накануне в столице умерли 14 пациентов с коронавирусом.
В столичном Департаменте здравоохранения отмечали, что летальность от коронавирусной инфекции в Москве за весь период эпидемии составляет от 2,4 до 4,9% в зависимости от методики подсчёта.