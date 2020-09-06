В Москве скончались ещё 14 пациентов с коронавирусом

В Москве умерли ещё 14 пациентов с коронавирусом, общее число умерших достигло 4905.

«В Москве скончались 14 пациентов, у всех был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении оперативного штаба.

Накануне сообщалось, что за сутки в Москве скончались 13 пациентов с коронавирусом.

В столичном Департаменте здравоохранения отмечали, что летальность от коронавирусной инфекции в Москве за весь период эпидемии составляет от 2,4 до 4,9% в зависимости от методики подсчёта.