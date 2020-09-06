В Москве скончались ещё 14 пациентов с коронавирусом

Короткая ссылка
В Москве умерли ещё 14 пациентов с коронавирусом, общее число умерших достигло 4905.
В Москве скончались ещё 14 пациентов с коронавирусом
  • РИА Новости

«В Москве скончались 14 пациентов, у всех был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении оперативного штаба.

Накануне сообщалось, что за сутки в Москве скончались 13 пациентов с коронавирусом.

В столичном Департаменте здравоохранения отмечали, что летальность от коронавирусной инфекции в Москве за весь период эпидемии составляет от 2,4 до 4,9% в зависимости от методики подсчёта.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить