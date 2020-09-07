В Москве завели дело по факту серии мошенничеств в отношении пожилых граждан

В Москве завели уголовное дело по факту серии мошенничеств в отношении пожилых граждан.

Об этом сообщает сайт «Аргументы и факты» со ссылкой на «МВД Медиа».

Как заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк, в июле с заявлениями в правоохранительные органы обратились четыре человека. Во всех случаях злоумышленники действовали по одной схеме.

Один из соучастников звонил по номерам домашних телефонов потерпевших и выдавал себя за главврача медучреждения. Он утверждал, что результаты анализов показывают наличие серьёзных заболеваний, поэтому требуется срочное лечение. Затем сообщник приходил к жертве домой и предлагал купить некие препараты.

Предварительный ущерб оценивается более чем в 1,5 млн рублей. Заведено уголовное дело.

Подозреваемых задержали в Московской области.

Ранее экономист Виталий Калугин в беседе с URA.RU рассказал о защите личных данных от мошенников.