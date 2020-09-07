В Москве завели дело по факту серии мошенничеств в отношении пожилых граждан
- РИА Новости
Об этом сообщает сайт «Аргументы и факты» со ссылкой на «МВД Медиа».
Как заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк, в июле с заявлениями в правоохранительные органы обратились четыре человека. Во всех случаях злоумышленники действовали по одной схеме.
Один из соучастников звонил по номерам домашних телефонов потерпевших и выдавал себя за главврача медучреждения. Он утверждал, что результаты анализов показывают наличие серьёзных заболеваний, поэтому требуется срочное лечение. Затем сообщник приходил к жертве домой и предлагал купить некие препараты.
Предварительный ущерб оценивается более чем в 1,5 млн рублей. Заведено уголовное дело.
Подозреваемых задержали в Московской области.
Ранее экономист Виталий Калугин в беседе с URA.RU рассказал о защите личных данных от мошенников.