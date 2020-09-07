В Орске задержали вандала, повредившего памятник Пушкину

В Орске задержали мужчину, повалившего на землю памятник Александру Пушкину у городского драмтеатра.

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на УМВД России по Оренбургской области.

Вандалом оказался 66-летний пенсионер.

Полицейские продолжают устанавливать обстоятельства инцидента. Памятник увезли на ремонт.

Инцидент попал в объектив видеокамер.

На ролике видно, как неизвестный с пакетом в руках подошёл к памятнику. Он начал расшатывать статую и отломал её от лавочки, на которой «сидел» Пушкин. Неизвестный повалил скульптуру на землю и только после этого ушёл.

В июле портал kp.ru сообщал об акте вандализма в Санкт-Петербурге, когда неизвестные разгромили 30 надгробий и памятников на Еврейском кладбище.