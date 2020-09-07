В Орске вандал изувечил памятник Александру Пушкину
- РИА Новости
Об этом пишет RIA56.RU.
Вандал сломал статую и повалил её на землю. Инцидент попал в объектив видеокамер.
На ролике видно, как неизвестный с пакетом в руках подошёл к памятнику поэта. Он начал расшатывать статую и отломал её от лавочки, на которой «сидел» Пушкин. Неизвестный повалил скульптуру на землю и только после этого ушёл.
Статую уже увезли на ремонт.
Инцидентом заинтересовались в УМВД. В полиции сообщили, что по данному факту организована проверка. Правоохранители пытаются установить личность хулигана.
В июле портал kp.ru сообщал об акте вандализма в Санкт-Петербурге, когда неизвестные разгромили 30 надгробий и памятников на Еврейском кладбище.