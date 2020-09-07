В Орске вандал изувечил памятник Александру Пушкину

Неизвестный сломал памятник Александру Пушкину возле драматического театра в Орске.

Об этом пишет RIA56.RU.

Вандал сломал статую и повалил её на землю. Инцидент попал в объектив видеокамер.

На ролике видно, как неизвестный с пакетом в руках подошёл к памятнику поэта. Он начал расшатывать статую и отломал её от лавочки, на которой «сидел» Пушкин. Неизвестный повалил скульптуру на землю и только после этого ушёл.

Статую уже увезли на ремонт.

Инцидентом заинтересовались в УМВД. В полиции сообщили, что по данному факту организована проверка. Правоохранители пытаются установить личность хулигана.

В июле портал kp.ru сообщал об акте вандализма в Санкт-Петербурге, когда неизвестные разгромили 30 надгробий и памятников на Еврейском кладбище.