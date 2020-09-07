В Удмуртии пройдёт всероссийская акция «Помоги первым»

В Удмуртии с 11 по 13 сентября пройдёт всероссийская акция «Помоги первым», приуроченная ко Всемирному дню оказания первой помощи, который отмечается 12 сентября.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения республики.

Инициаторы акции — Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца.

В рамках акции жителей Ижевска обучат оказанию первой помощи, которая позволит спасти жизнь, а также предупредит развитие возможных осложнений.

Также пройдёт фестиваль «Ты сможешь спасти жизнь», онлайн-тест и квест «Помоги первым».

Ранее сайт «Москва 24» сообщал о 250 добровольцах, ставших участниками образовательно-туристического проекта «Мосволонтёр», прошедшего с 1 по 8 августа.