В Краснодарском крае завели дело после ДТП с четырьмя погибшими

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В Краснодарском крае полиция возбудила уголовное дело после аварии, в результате которой четыре человека погибли и ещё четыре пострадали.
В Краснодарском крае завели дело после ДТП с четырьмя погибшими
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу краевого ГУ МВД.

«В настоящее время по данному факту ДТП СО ОМВД России по Щербиновскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК России («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»)», — говорится в заявлении.

Уточняется, что расследование обстоятельств происшествия продолжается.

Ранее сообщалось, что четыре человека погибли в результате столкновения четырёх автомобилей на трассе Ейск — Краснодар.

В конце июня URA.RU сообщило о ДТП на федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск, в результате которого погибла семья из трёх человек.

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