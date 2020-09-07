В Краснодарском крае завели дело после ДТП с четырьмя погибшими
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу краевого ГУ МВД.
«В настоящее время по данному факту ДТП СО ОМВД России по Щербиновскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК России («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»)», — говорится в заявлении.
Уточняется, что расследование обстоятельств происшествия продолжается.
Ранее сообщалось, что четыре человека погибли в результате столкновения четырёх автомобилей на трассе Ейск — Краснодар.
В конце июня URA.RU сообщило о ДТП на федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск, в результате которого погибла семья из трёх человек.