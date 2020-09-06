Четыре человека погибли и семеро пострадали в ДТП под Краснодаром

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Четыре человека погибли и семеро были госпитализированы в результате столкновения четырёх автомобилей на трассе Ейск — Краснодар, сообщили в региональном главке МВД России.
Четыре человека погибли и семеро пострадали в ДТП под Краснодаром
  • РИА Новости

«По прибытии на место сотрудниками было установлено, что один из автомобилей выехал на встречную полосу движения и совершил лобовое столкновение с другим автомобилем, вызвав цепную реакцию», — цитирует пресс-службу Интерфакс.

Среди пострадавших есть несовершеннолетний ребёнок.

МВД начало проверку по факту ДТП.

Ранее шесть человек были госпитализированы после столкновения двух автобусов на объездной дороге анапского посёлка Витязево. Одна из пострадавших скончалась.

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