Одна из пострадавших в ДТП с автобусом в Анапе скончалась

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Одна из пострадавших в результате столкновения двух автобусов в Анапе скончалась, сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру Краснодарского края.
Одна из пострадавших в ДТП с автобусом в Анапе скончалась
  • © МЧС России

«Женщина скончалась в больнице», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ей было 50 лет.

Ранее шесть человек были госпитализированы после столкновения двух автобусов на объездной дороге анапского посёлка Витязево.

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