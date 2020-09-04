Одна из пострадавших в ДТП с автобусом в Анапе скончалась
Одна из пострадавших в результате столкновения двух автобусов в Анапе скончалась, сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру Краснодарского края.
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«Женщина скончалась в больнице», — говорится в сообщении.
Отмечается, что ей было 50 лет.
Ранее шесть человек были госпитализированы после столкновения двух автобусов на объездной дороге анапского посёлка Витязево.
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