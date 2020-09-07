В Москве с начала пандемии вылечились более 222 тысяч человек

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С начала пандемии COVID-19 в Москве от коронавирусной инфекции вылечились 222 252 человека, из них 882 — за последние сутки.
В Москве с начала пандемии вылечились более 222 тысяч человек
  • © Андрей Никеричев
  • АГН «Москва»

Об этом в понедельник, 7 сентября, сообщила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова, передают «Известия».

«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 882 пациента», — отметила Ракова.

Ранее депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Игорь Высоцкий в беседе с Nation News оценил важность дисциплины при снятии ограничительных мер по коронавирусу.

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