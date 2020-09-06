Умер глава комиссии Общественной палаты России по ЖКХ Игорь Шпектор
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«Печальная весть: скончался мой коллега по Общественной палате России, наверное, главный специалист по ЖКХ в нашей стране Игорь Леонидович Шпектор», — написал он в своём Telegram-канале.
В 1998—2007 годах Шпектор занимал пост мэра Воркуты, а с 2009 года стал членом Общественной палаты.
Он также был президентом Союза городов Заполярья и Крайнего Севера.
8 августа скончался глава представительства Ленинградской области при правительстве России Андрей Ковалёв.