Умер глава комиссии Общественной палаты России по ЖКХ Игорь Шпектор

Глава комиссии Общественной палаты России по ЖКХ, строительству и дорогам Игорь Шпектор скончался на 82-м году жизни, сообщил первый зампредседателя комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

«Печальная весть: скончался мой коллега по Общественной палате России, наверное, главный специалист по ЖКХ в нашей стране Игорь Леонидович Шпектор», — написал он в своём Telegram-канале.

В 1998—2007 годах Шпектор занимал пост мэра Воркуты, а с 2009 года стал членом Общественной палаты.

Он также был президентом Союза городов Заполярья и Крайнего Севера.

8 августа скончался глава представительства Ленинградской области при правительстве России Андрей Ковалёв.