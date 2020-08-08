Умер глава представительства Ленобласти при правительстве России

Умер руководитель представительства губернатора и правительства Ленинградской области при правительстве России Андрей Ковалёв. Об этом сообщили в правительстве Ленинградской области.

«Правительство, администрация Ленинградской области с глубоким прискорбием сообщают о кончине 8 августа 2020 года руководителя представительства губернатора и правительства Ленинградской области при правительстве Российской Федерации Андрея Алексеевича Ковалёва», — говорится в заявлении правительства.

Как отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, Ковалёв почти двадцать лет работал в администрации Ленинградской области, а с марта 2019 года возглавлял представительство области при правительстве России.

«Ушёл из жизни мужественный, смелый человек, безгранично преданный Родине, своему делу человек, которого искренне любили все, кому посчастливилось знать его, служить, трудиться вместе с ним», — сказал он.

31 июля стало известно, что в Москве в возрасте 59 лет умер бывший мэр Калининграда Юрий Савенко.

Савенко был мэром Калининграда с 1998 по 2007 год.