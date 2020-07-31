Скончался бывший мэр Калининграда Савенко

Короткая ссылка
В Москве в возрасте 59 лет умер бывший мэр Калининграда Юрий Савенко. Об этом сообщил депутат Госдумы от Калининградской области Александр Ярошук.
Скончался бывший мэр Калининграда Савенко
  • © Игорь Чуприн
  • РИА Новости

«Юрий Алексеевич Савенко умер. В последние месяцы он находился в больнице в Москве, был в тяжёлом состоянии», — приводит РИА Новости его слова.

Уточняется, что в январе Савенко госпитализировали из-за травмы головы. В феврале в состоянии комы его транспортировали в НИИ скорой помощи имени Склифосовского в Москве.

Савенко был мэром Калининграда с 1998 по 2007 год. 

Ранее стало известно о смерти в возрасте 74 лет бывшего кандидата в президенты США Хермана Кейна.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить