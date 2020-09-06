В России проведено более 38,4 млн тестов на коронавирус

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В России проведено более 38,4 млн тестов на коронавирусную инфекцию. Ещё 209 155 человек остаются под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19, сообщает Роспотребнадзор.
В России проведено более 38,4 млн тестов на коронавирус
  • © РИА Новости / Владимир Песня

«В России проведено более 38,4 млн тестов на коронавирус. Под меднаблюдением остаются 209 155 человек», — приводит сообщение пресс-службы РИА Новости.

В том числе за сутки в России провели 333 тыс. тестов на коронавирус.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что хотя некоторые в настоящее время «говорят о второй волне пандемии, на самом деле это не вторая волна — это прохождение первой волны разными регионами».

Вирусолог профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с сайтом «Москва 24» прокомментировал данные о числе заболевших COVID-19 в России.

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