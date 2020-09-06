В России за сутки потушили более 20 000 га леса

В «Авиалесоохране» заявили, что за прошедшие сутки в России было потушено более 20 тыс. га леса.

Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что лесные пожары в Красноярском крае, где из-за сложной ситуации был введён режим ЧС регионального уровня, потушены.

Как указывает пресс-служба учреждения, по состоянию на полночь по московскому времени 6 сентября на территории России действовало 18 лесных пожаров на площади 8901 га. Самая большая площадь пожаров зарегистрирована в Иркутской области (6777 га) и в Ростовской области (1598 га).

По данным агентства, сутками ранее площадь пожаров в стране превышала 29 тыс. га, из них 20,2 тыс. га приходилось на Красноярский край.

Ранее «Авиалесоохрана» назвала регионы России, в которых ожидается повышенная опасность возникновения лесных пожаров в сентябре.