Названы российские регионы, где есть риск возникновения лесных пожаров

Короткая ссылка
Авиалесоохрана назвала регионы России, в которых ожидается повышенная опасность возникновения лесных пожаров в сентябре.
Названы российские регионы, где есть риск возникновения лесных пожаров
  • © РИА Новости / ФБУ "Авиалесоохрана"

«В течение сентября 2020 года повышенная пожарная опасность в лесах ожидается в 24 регионах Северо-Кавказского, Приволжского, Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что в СКФО риск возникновения пожаров существует в восточной части Ставропольского края, всей территории Чечни, Ингушетии, Северной Осетии-Алании, Дагестана, северной части Кабардино-Балкарии.

Кроме того, в Уральском федеральном округе в «красной зоне» находится южная часть Челябинской области, юг Курганской области; в Сибирском федеральном округе — южная часть Алтайского края, западная и северная часть Республики Алтай, южная часть Хакасии, южная часть Иркутской области.

Ранее МЧС сообщило, что число природных пожаров в России снизилось на 39% за неделю.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить