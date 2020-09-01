Названы российские регионы, где есть риск возникновения лесных пожаров

Авиалесоохрана назвала регионы России, в которых ожидается повышенная опасность возникновения лесных пожаров в сентябре.

«В течение сентября 2020 года повышенная пожарная опасность в лесах ожидается в 24 регионах Северо-Кавказского, Приволжского, Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что в СКФО риск возникновения пожаров существует в восточной части Ставропольского края, всей территории Чечни, Ингушетии, Северной Осетии-Алании, Дагестана, северной части Кабардино-Балкарии.

Кроме того, в Уральском федеральном округе в «красной зоне» находится южная часть Челябинской области, юг Курганской области; в Сибирском федеральном округе — южная часть Алтайского края, западная и северная часть Республики Алтай, южная часть Хакасии, южная часть Иркутской области.

Ранее МЧС сообщило, что число природных пожаров в России снизилось на 39% за неделю.