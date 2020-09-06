В Костромской области начали проверку из-за смерти людей при пожаре

Следователи начали проверку по факту гибели двух женщин и малолетней дочери одной из них в результате пожара в частном жилом доме в Вохомском районе Костромской области.

Об этом говорится на сайте регионального отделения СК.

«Следствием проводятся проверочные действия и экспертные исследования, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего», — указывается в заявлении.

Уточняется, что пожар произошёл 5 сентября в частном деревянном жилом доме в посёлке Малое Раменье, в котором проживала семья с ребёнком. В результате пожара находившиеся в доме 23-летняя женщина и её 3-летняя дочь, а также их соседка 1986 года рождения погибли.

Отмечается, что на место происшествия для оказания помощи выехал следователь-криминалист отдела криминалистики следственного управления.

Ранее телеканал «Москва 24» сообщал, что в Московской области возбуждено дело по факту гибели ребёнка при пожаре в частном доме.