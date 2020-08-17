СК возбудил дело по факту гибели ребёнка при пожаре в доме в Подмосковье

В Московской области возбуждено дело по факту гибели ребёнка при пожаре в частном доме.

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на данные пресс-службы управления Следственного комитета по области.

Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Пожар произошёл в частном доме в селе Верзилово. В доме находились две семьи — двое взрослых и трое детей. При пожаре погибла 10-летняя девочка.

Остальные пострадавшие госпитализированы, сейчас они находятся в реанимационном отделении. Их состояние оценивается как тяжёлое.

На месте происшествия продолжают работать следователи и криминалисты. В настоящее время устанавливается причина произошедшего.

Специалисты уже опросили очевидцев, назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы.