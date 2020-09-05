Минпросвещения оценило необходимость сдавать тест на COVID школьникам

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Министерство просвещения России сообщило, что не будет запрещать посещение занятий школьникам, не сдавшим тест на коронавирус после возвращения из-за границы.
Минпросвещения оценило необходимость сдавать тест на COVID школьникам
  • РИА Новости

«Каждый регион устанавливает те или иные правила, есть общие рекомендации Роспотребнадзора по организации обучения учеников в данных условиях, которые, конечно, необходимо по возможности максимально соблюдать — это минимизирует все риски, связанные со здоровьем учеников, их родителей и учителей», — приводит ТАСС слова министра просвещения России Сергея Кравцова.

Он отметил, что непосредственно требования сдавать тест на коронавирус «нет в этих рекомендациях, надо уточнить в Роспотребнадзоре и Министерстве здравоохранения, в региональных штабах».

Ранее сообщалось, что ВШЭ будет проводить выборочные тесты на COVID-19 среди студентов.

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