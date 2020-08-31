ВШЭ будет проводить выборочные тесты на COVID-19 среди студентов
- РИА Новости
«Мы регулярно проводим выборочные тесты на COVID и будем их проводить», — цитирует РИА Новости Кузьминова.
По его словам, тестирование будет проходить «блуждающим образом» по общежитиям и учебным корпусам.
Он добавил, что в университете проводится термометрия, люди с подозрением на заболевания будут отселяться в отдельное помещение общежития.
Ранее в Минобрнауки России заявили, что студентов и сотрудников вузов не будут обязывать сдавать анализы на наличие коронавируса до начала учебного года.