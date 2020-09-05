В центре Самары обрушилась стена жилого дома

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В центре Самары произошло обрушение стены трёхэтажного жилого дома, пострадавших нет, сообщили в самарском управлении МЧС.
В центре Самары обрушилась стена жилого дома
  • РИА Новости

Инцидент произошёл по адресу: ул. Галактионовская, д. 153.

«Установлено, что произошло обрушение несущей стены. В результате происшествия погибших и пострадавших нет. Дом 1910 года постройки, трёхэтажный, на девять квартир», — приводит сообщение ведомства Интерфакс.

Как уточняется, в доме зарегистрированы 50 жильцов. Для их размещения организован пункт временного проживания.

В апреле в Томской области произошло обрушение части кирпичного фасада кардиологического корпуса Северской клинической больницы.

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