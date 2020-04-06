В Томской области обрушилась часть фасада больницы

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В Томской области произошло обрушение части кирпичного фасада кардиологического корпуса Северской клинической больницы, пострадавших нет.
В Томской области обрушилась часть фасада больницы
  • © РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Сибирского федерального научно-клинического центра ФМБА России.

«В 09:10 (05:10 мск) произошло обрушение фронтона главного входа корпуса №5 медицинского центра №1 Северской клинической больницы», — заявили в центре.

Отмечается, что никто не пострадал. Место обрушения огородили, доступ к нему запрещён. 

Как уточнили в пресс-службе, здание кардиологического корпуса, введённое в эксплуатацию в 1955 году, состоит в списке нуждающихся в капремонте.

В начале марта СК возбудил дело после обрушения стены жилого дома в Самаре.

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