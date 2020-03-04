СК возбудил дело после обрушения стены жилого дома в Самаре
- РИА Новости
Установлено, что в 2011 году дом был признан аварийным и подлежащим сносу. В нём расположено пять жилых помещений, некоторые из них принадлежат городу, другие — частным собственникам.
Вечером 3 марта в жилом многоквартирном двухэтажном доме 1917 года постройки на улице Арцыбушевской обрушилась стена и упала на соседний пристроенный дом, в котором находились 12 человек.
Пострадала женщина, у остальных травмы не обнаружены. Городские власти сообщили, что двух детей 2019 года рождения также положили в больницу под наблюдение на всякий случай — они не пострадали.