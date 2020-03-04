СК возбудил дело после обрушения стены жилого дома в Самаре

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Уголовное дело о халатности возбуждено после обрушения стены жилого дома в Самаре, сообщает пресс-служба СУ СК по региону.
СК возбудил дело после обрушения стены жилого дома в Самаре
  • РИА Новости

Установлено, что в 2011 году дом был признан аварийным и подлежащим сносу. В нём расположено пять жилых помещений, некоторые из них принадлежат городу, другие — частным собственникам.

Вечером 3 марта в жилом многоквартирном двухэтажном доме 1917 года постройки на улице Арцыбушевской обрушилась стена и упала на соседний пристроенный дом, в котором находились 12 человек.

Пострадала женщина, у остальных травмы не обнаружены. Городские власти сообщили, что двух детей 2019 года рождения также положили в больницу под наблюдение на всякий случай — они не пострадали.

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