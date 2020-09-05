Путин поздравил москвичей с Днём города

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Российский лидер Владимир Путин в ходе торжественного мероприятия в концертном зале «Зарядье», посвящённом празднованию 873-й годовщины основания Москвы, поздравил москвичей с Днём города.
Путин поздравил москвичей с Днём города
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Уважаемые москвичи! Уважаемый Сергей Семёнович! Сердечно поздравляю вас с праздником — с Днём города!» — сказал Путин.

Он отметил, что многовековая история России, «сама российская государственность неразрывно связаны с Москвой».

«И мы, граждане России, остро чувствуем это единство, ценим и любим нашу родную столицу», — заявил президент.

Ранее в Москве рассказали о графике работы праздничных площадок в День города.

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