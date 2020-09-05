Путин поздравил москвичей с Днём города
- РИА Новости
Об этом сообщается на сайте Кремля.
«Уважаемые москвичи! Уважаемый Сергей Семёнович! Сердечно поздравляю вас с праздником — с Днём города!» — сказал Путин.
Он отметил, что многовековая история России, «сама российская государственность неразрывно связаны с Москвой».
«И мы, граждане России, остро чувствуем это единство, ценим и любим нашу родную столицу», — заявил президент.
Ранее в Москве рассказали о графике работы праздничных площадок в День города.