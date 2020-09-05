При столкновении машины с лосем под Псковом погибли четыре человека

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В Псковской области автомобиль врезался в лося, который выбежал на трассу из-за кустов, в результате инцидента погибли четыре человека, одна женщина госпитализирована.
При столкновении машины с лосем под Псковом погибли четыре человека
  • РИА Новости

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МВД, ДТП произошло на 325-м км дороги Санкт-Петербург — Невель в Островском районе.

«Водитель иномарки Lifan, мужчина 1951 года рождения, совершил столкновение с лосем, внезапно выбежавшим на дорогу из-за кустов. В результате ДТП водитель погиб на месте, его пассажиры — мужчина 1964 года рождения, пассажир 1978 года рождения, женщина 1949 года рождения — погибли на месте, женщина 1953 года рождения госпитализирована с переломом грудного отдела позвоночника», — заявили в ведомстве.

Все погибшие и пострадавшая — жители Петербурга и Ленинградской области.

Ранее шесть человек были госпитализированы после столкновения двух автобусов на объездной дороге анапского посёлка Витязево. Одна из пострадавших скончалась.

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