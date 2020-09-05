Кабмин направит дополнительные средства на лекарства для льготников

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На бесплатные лекарства, медицинские изделия и лечебное питание для граждан льготных категорий направят ещё более 988 млн рублей.
Кабмин направит дополнительные средства на лекарства для льготников
  • РИА Новости

Как сообщается на сайте правительства России, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

В кабмине пояснили, что эта сумма — нераспределённый резерв средств федерального бюджета, предусмотренных в 2020 году на обеспечение льготников бесплатными лекарствами, лечебным питанием и медицинскими изделиями.

Отмечается, что эта социальная услуга предоставляется инвалидам, в том числе участникам Великой Отечественной войны, детям-инвалидам, чернобыльцам.

Ранее Мишустин подписал постановление, упрощающее порядок оформления железнодорожных билетов для льготников.

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