Кабмин направит дополнительные средства на лекарства для льготников
- РИА Новости
Как сообщается на сайте правительства России, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
В кабмине пояснили, что эта сумма — нераспределённый резерв средств федерального бюджета, предусмотренных в 2020 году на обеспечение льготников бесплатными лекарствами, лечебным питанием и медицинскими изделиями.
Отмечается, что эта социальная услуга предоставляется инвалидам, в том числе участникам Великой Отечественной войны, детям-инвалидам, чернобыльцам.
Ранее Мишустин подписал постановление, упрощающее порядок оформления железнодорожных билетов для льготников.