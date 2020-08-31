Кабмин упростил оформление железнодорожных билетов для льготников
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- РИА Новости
Об этом информирует пресс-служба правительства.
«С декабря 2020 года все категории граждан, которым положена льгота на проезд в пригородных поездах и поездах дальнего следования, смогут покупать и оформлять билеты дистанционно», — заявили в кабмине.
Нововведение касается инвалидов, участников Великой Отечественной войны, чернобыльцев и героев России.
«Им больше не придётся тратить время на поездки в кассу, чтобы предъявить паспорт и документ, подтверждающий льготу», — сообщило правительство.
В правительстве объяснили, что операторы будут сами получать нужные данные в электронном виде, при этом граждане смогут оформлять билеты через интернет.
Ранее кабмин упростил получение грантов для туристической отрасли.