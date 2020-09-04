В Москве за сутки скончались ещё 11 пациентов с коронавирусом

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В Москве за сутки скончались 11 пациентов с коронавирусной инфекцией. Общее число летальных исходов, связанных с COVID-19, в столице увеличилось до 4878, сообщает городской оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с вирусом.
В Москве за сутки скончались ещё 11 пациентов с коронавирусом
  • © РИА Новости / Максим Блинов

«В Москве скончались 11 пациентов, у всех был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — сообщили в штабе.

Накануне в Москве умерли десять пациентов с COVID-19.

В столичном Департаменте здравоохранения отмечали, что летальность от коронавирусной инфекции в Москве за весь период эпидемии составляет от 2,4 до 4,9% в зависимости от методики подсчёта.

В июне депутат Госдумы доктор медицинских наук Геннадий Онищенко в беседе с НСН прокомментировал заявление Всемирной организации здравоохранения об ускорении распространения пандемии коронавируса на глобальном уровне.

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