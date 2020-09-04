Мурашко назвал число находящихся в больницах пациентов с коронавирусом
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По его словам, в целом в России ситуация с COVID-19 имеет позитивную динамику.
«Количество пациентов в медицинских организациях сократилось за последние три месяца фактически в два раза. Но 90 тыс. пациентов получают терапию в стационарах России», — цитирует его ТАСС.
Мурашко добавил, что более 2,5 тыс. пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.
Также министр сообщил, что в 30 регионах России сохраняется напряжённая ситуация с коронавирусом.