Мурашко назвал число находящихся в больницах пациентов с коронавирусом

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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в интервью телеканалу «Россия 1» заявил, что число пациентов с коронавирусом за три месяца уменьшилось в два раза. В настоящее время терапию в стационарах получают 90 тыс. человек.
Мурашко назвал число находящихся в больницах пациентов с коронавирусом
  • © РИА Новости / Денис Абрамов

По его словам, в целом в России ситуация с COVID-19 имеет позитивную динамику. 

«Количество пациентов в медицинских организациях сократилось за последние три месяца фактически в два раза. Но 90 тыс. пациентов получают терапию в стационарах России», — цитирует его ТАСС.

Мурашко добавил, что более 2,5 тыс. пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

Также министр сообщил, что в 30 регионах России сохраняется напряжённая ситуация с коронавирусом.

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