В «Турпомощи» прокомментировали ситуацию с ценами на авиабилеты за рубеж

Директор ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь» Александр Осауленко прокомментировал ситуацию с ценами на авиабилеты за рубеж.

В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» он заявил, что предложение в данном секторе сильно превышает спрос.

«Компании выставляют оптимальные для себя цены, но корректироваться они будут в зависимости от спроса», — сказал эксперт.

По его словам, всё будет идти шаг за шагом и сегодня ясно, что существующие санитарные ограничения сдерживают потоки.

«Могу вам точно сказать, что всё будет очень-очень потихонечку, медленно восстанавливаться», — добавил Осауленко.

Ранее первый вице-президент Ассоциации туроператоров России Владимир Кантарович в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с Грецией.