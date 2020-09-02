В АТОР прокомментировали ситуацию с Грецией

Первый вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Владимир Кантарович прокомментировал ситуацию с Грецией.

«Если ведомства российские открывают страну для туристов, то она безопасна. Если этого не происходит, российские ведомства не дают такого разрешения, то и полёты не возобновляются», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, при соблюдении всех необходимых мер предосторожности можно спокойно лететь в Грецию.

Со своей стороны, директор «Турпомощи» Александр Осауленко в беседе с Nation News отметил, что Греция будет пользоваться спросом у российских туристов.

«Мы также прекрасно понимаем, что у многих россиян в Греции есть недвижимость, поэтому данная категория граждан тоже туда поедет. Я думаю, что пустых кресел в самолётах будет немного», — сказал эксперт.

Ранее сообщалось, что с 7 сентября Греция открывает границу для российских граждан.