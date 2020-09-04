В аэропорту Екатеринбурга открылся пункт тестирования на коронавирус

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В аэропорту Кольцово в Екатеринбурге при содействии ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» открылся пункт тестирования на коронавирус.
В аэропорту Екатеринбурга открылся пункт тестирования на коронавирус
  • РИА Новости

Об этом сообщает kp.ru.

«Лабораторные мощности «Центра гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» позволяют получить результат обследования в кратчайшие сроки — в течение 24 часов с момента сдачи», — рассказали в пресс-службе Кольцово.

Для удобства пассажиров скан с результатами исследования на официальном бланке направляется прямиком на личную почту, оставленную в заявке. Затем именно этот бланк нужно будет загрузить на сайт госуслуг в течение трёх суток. Такие меры нужны для тех, кто прибывает из-за рубежа.

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