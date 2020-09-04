Гинцбург назвал необходимые для вакцинации россиян сроки

Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург назвал возможные сроки для вакцинации большинства россиян от коронавирусной инфекции COVID-19.

«Пока мы не проиммунизируем большую часть своего населения, а это, по предварительным оценкам, исходя из тех мощностей, которые сейчас развертываются у нас в стране, произойдёт в течение 7, 9, 12 месяцев», — цитирует РИА Новости Гинцбурга.

Ранее заместитель директора центра имени Гамалеи по научной работе Денис Логунов сообщил, что вакцина от коронавирусной инфекции COVID-19 «Спутник V» доставлена в медицинские центры, где в ближайшее время начнётся вакцинация добровольцев.

Доктор биологических наук профессор МГУ имени М.В. Ломоносова Алексей Аграновский в беседе с ФАН прокомментировал разработку вакцины от COVID-19 российскими учёными.