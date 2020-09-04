Рустам Минниханов и Евгений Зиничев посетили вертолётный завод и КамАЗ

Президент Татарстана Рустам Минниханов и глава МЧС России Евгений Зиничев посетили Казанский вертолётный завод (КВЗ) и КамАЗ в Набережных Челнах.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу главы республики.

Они осмотрели вертолётную технику производства КВЗ, а также агрегатно-сборочное производство, где ознакомились с технологическими возможностями предприятия. Зиничеву также доложили о работе по изготовлению в интересах МЧС России вертолёта Ми-8МТВ-1.

В Набережных Челнах Минниханову и Зиничеву продемонстрировали модели автомобилей КамАЗ. В частности, были показаны технические возможности вездехода «КамАЗ-Арктика» и выставка пожарно-спасательных автомобилей на шасси КамАЗ.

Также президент Татарстана и глава МЧС России совершили тест-драйв на новом магистральном тягаче КамАЗ-54901.

Ранее стало известно, что Минобороны России сообщило о скором завершении разработки бронированного автомобиля специального назначения для нужд воздушно-десантных войск «Тайфун-ВДВ».