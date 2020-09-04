Три поликлиники получили первую партию вакцины от COVID-19

Заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что три поликлиники в Москве — №2, 220 и 62 — получили первую партию вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19.

«Сегодня в московские медицинские организации поступила первая партия вакцины от коронавируса для пострегистрационных исследований. Первопроходцами стали городские поликлиники №2, 220 и 62», — цитирует ТАСС Ракову.

Она отметила, что «медучреждения полностью готовы к старту исследования, которое начнётся на следующей неделе».

Ранее заместитель директора центра имени Гамалеи по научной работе Денис Логунов сообщил, что вакцина от коронавирусной инфекции COVID-19 «Спутник V» доставлена в медицинские центры, где в ближайшее время начнётся вакцинация добровольцев.

Доктор биологических наук профессор МГУ имени М.В. Ломоносова Алексей Аграновский в беседе с ФАН прокомментировал разработку вакцины от COVID-19 российскими учёными.