В Приморье рассказали о популяционном иммунитете

В Приморье Роспотребнадзор рассказал о результатах оценки популяционного иммунитета к COVID-19.

Как сообщает ИА PrimaMedia, исследование проводилось в июне — июле текущего года на базе 19 медучреждений края.

На сегодняшний день Приморский край получил заключения Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера.

«Отмечено, что коллективный иммунитет к вирусу COVID-19 совокупного населения Приморья составил 19,6%. На других территориях, принявших участие в проекте, этот показатель достигал 25—30%. Пока уровень антител в крови у населения незначительный», — подчеркнула заместитель руководителя территориального управления Роспотребнадзора Светлана Морозова.

Наиболее стойкая защитная реакция на COVID-19 сформировалась у школьников в возрастной группе 14—17 лет — 28%, в возрасте 7—13 лет — 23%, наименьшая — среди людей в возрасте 18—29 лет.

Ранее портал URA.RU сообщал о результатах аналогичного исследования, проведённого в Свердловской области.