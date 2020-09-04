В ОП представили стандарт наблюдения за выборами в единый день голосования

Общественная палата России представила стандарт наблюдения за выборами в единый день голосования 13 сентября.

Об этом сообщает «Российская газета».

«Он, конечно, отличается от того «золотого стандарта», который у нас был в прошлом году в единый день голосования. Прежде всего потому, что у нас изменилось законодательство, появились многие новации», — заявил председатель Координационного совета ОП по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев.

Новый стандарт включает 53 пункта, по которым общественные наблюдатели станут оценивать соответствие процесса закону и требованиям санитарной безопасности.

Ранее в Департаменте образования Москвы прокомментировали ситуацию с голосованием. Как отметили в ведомстве, 11 и 12 сентября оно состоится лишь в двух образовательных учреждениях.