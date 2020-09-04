СМИ: Школьная форма в России подорожала на 22% за год
- РИА Новости
Об этом сообщает газета «Известия».
ОНФ провёл опрос среди родителей, согласно которому стоимость полного комплекта школьной формы составляет около 6,3 тыс. рублей. К примеру, для девочек часто покупают две юбки, сарафан, жилетки, блузки и так далее.
Большинство респондентов заявили, что приемлемая для них цена школьного костюма — не более 3 тыс. рублей.
Ранее представитель IT-компании «Платформа ОФД» Леонид Симаков в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал удорожание среднего чека на набор первоклассника.