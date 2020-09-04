СМИ: Школьная форма в России подорожала на 22% за год

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Стоимость школьной формы с 1 по 29 августа увеличилась на 22% по сравнению с 2019 годом. Средний чек оценивается в 2080 рублей, следует из данных «Платформы ОФД».
СМИ: Школьная форма в России подорожала на 22% за год
  • РИА Новости

Об этом сообщает газета «Известия».

ОНФ провёл опрос среди родителей, согласно которому стоимость полного комплекта школьной формы составляет около 6,3 тыс. рублей. К примеру, для девочек часто покупают две юбки, сарафан, жилетки, блузки и так далее.

Большинство респондентов заявили, что приемлемая для них цена школьного костюма — не более 3 тыс. рублей.

Ранее представитель IT-компании «Платформа ОФД» Леонид Симаков в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал удорожание среднего чека на набор первоклассника.

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