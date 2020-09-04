В Ленинградской области обнаружен схрон тротиловых шашек

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В Сланцевском районе Ленинградской области пограничное управление ФСБ обнаружило схрон тротиловых шашек.
В Ленинградской области обнаружен схрон тротиловых шашек
  • © Пограничное управление ФСБ по Петербургу и Ленобласти

Об этом сообщает kp.ru.

«В лесном массиве обнаружен схрон тротиловых шашек, в частности, два пакета, присыпанных землёй, с тротиловыми шашками — 40 штук по 400 граммов каждая. Общий вес боеприпасов — 16 килограммов», — рассказали в пограничном управлении.

Все шашки были переданы сотрудникам полиции района. В ФСБ вместе с правоохранителями проводят расследование.

Ранее в Центре общественных связей ФСБ сообщили о пресечении деятельности 20 подпольных оружейников в девяти регионах России.  

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