В Ленинградской области обнаружен схрон тротиловых шашек

В Сланцевском районе Ленинградской области пограничное управление ФСБ обнаружило схрон тротиловых шашек.

Об этом сообщает kp.ru.

«В лесном массиве обнаружен схрон тротиловых шашек, в частности, два пакета, присыпанных землёй, с тротиловыми шашками — 40 штук по 400 граммов каждая. Общий вес боеприпасов — 16 килограммов», — рассказали в пограничном управлении.

Все шашки были переданы сотрудникам полиции района. В ФСБ вместе с правоохранителями проводят расследование.

Ранее в Центре общественных связей ФСБ сообщили о пресечении деятельности 20 подпольных оружейников в девяти регионах России.