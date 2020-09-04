Глава Удмуртии провёл встречу со студентами-волонтёрами

Глава Удмуртии Александр Бречалов встретился со студентами-волонтёрами, обучающимися в Республиканском медицинском колледже.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.

Во время общения Александр Бречалов ответил на вопросы о строительстве ФАПов, ремонте дорог в Ижевске и реставрации фасадов исторических зданий. Кроме того, он предложил студентам подключиться к разработке Стратегии-2030, которую сейчас готовит команда Удмуртии.

«Мы разрабатываем реальный, рабочий план до 2030 года, где базовыми направлениями будут здравоохранение и образование. Ваше мнение важно для нас — начиная от организации учебного процесса и заканчивая здравоохранением в целом в республике. Очень надеюсь на ваши инициативы», — сказал Бречалов.

Ранее kp.ru сообщала, что петербургские студенты присоединились к работе горячей линии #МыВместе.