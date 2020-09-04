По факту подготовки взрыва в красноярской школе возбуждено дело

Следственный комитет России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбудил уголовное дело в отношении 15-летнего жителя Минусинского района.

Об этом сообщается на сайте СК России.

Отмечается, что его подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 30 ч. 1 ст. 205 УК России (приготовление к террористическому акту), ст. 205.3 УК России (прохождение обучения с целью осуществления террористической деятельности), ч. 1 ст. 222.1 УК России (незаконные хранение и переноска взрывных устройств), ч. 1 ст. 223.1 УК России (незаконное изготовление взрывных устройств).

Согласно предварительной версии следствия, «весной 2020 года у подозреваемого возник умысел на совершение террористического акта в образовательной школе, с этой целью он изучил инструкцию по изготовлению взрывных устройств, приискал необходимые компоненты и собрал четыре взрывных устройства, которые хранил до момента задержания в нежилом строении».

Отмечается, что «свои преступные действия подросток не довел до конца по независящим от него обстоятельствам в связи с задержанием его сотрудниками регионального УФСБ».

В СК сообщили, что во время допроса подозреваемый «полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном».

Ранее Федеральная служба безопасности сообщила, что задержала в ряде субъектов 13 россиян, планировавших массовые убийства. Отмечалось, что 11 из них являлись участниками закрытого интернет-сообщества.